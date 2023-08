6 anys dels atemptats a la Rambla i Cambrils

Quan fa 6 anys dels atemptats yihadites de la Rambla de Barcelona i Cambrils, víctimes, familiars i autoritats s'han congregat al pla de l'Ós de la Rambla, on han dipositat clavells blancs en quatre jardineres mentre s'interpretava "El cant dels ocells". En segon terme, també ho han fet representants de les institucions, com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, o l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres.

Les víctimes dels atemptats i els seus familiars han guardat 6 minuts de silenci després de l'homenatge al costat de les autoritats amb l'objectiu de denunciar l'oblit que han patit, diuen, durant aquests 6 anys per part dels polítics.

Reconstrucció dels fets

El 16 d’agost de 2017 es va produir una explosió a una xalet a Alcanar, al municipi de Montsià. En un principi, les autoritats pensaven que es tractava d’un accident intern d'un laboratori de drogues. Tot i això, aviat descobririen que, en realitat, era un grup terrorista que estava manipulant una substància altament explosiva amb la que planejaven atemptar en espais a Barcelona com la Sagrada Família, el Camp Nou o la Rambla.

Durant l’explosió del 16 d’agost van morir dues persones. Per una banda, un home de 44 anys que més tard identificarien com a Abdelbaki Es Satty, un imam de Ripoll. I, d’altra banda, un noi de 22 anys anomenat Yousseff Aalla, a qui l’imam va exercir una força influència ideològica, juntament el seus dos amics d’entre 24 i 22 anys, per tal de cometre un atemptat terrorista en nom d’Alà. Els nois, alhora, també van convèncer als seus germans petits, quatre joves d’entre 21 i 17 anys.

Davant l'explosió inesperada, el joves van decidir dur a terme l’atemptat el dia següent, per por a les investigacions de la policia. És així com un dels membres va baixar fins a les Rambles de Barcelona, i va irrompre a la part central peatonal amb una furgoneta per atropellar a centenars de ciutadans. El terrorista, anomenat Younee, s’atura a l’altura del Liceu i fuig pel Mercat de la Boqueria. Finalment, però, va ser abatut per la policia a 40km de Barcelona el 21 d’agost, després que aconseguís escapar amb el Ford Focus de Pau Pérez, qui va ser apunyalat pel terrorista.

Els cinc membres restants de la cèl·lula, no van seguir l’atac a Barcelona. Aquests es van dirigir al municipi de Cambrils, per fer un altre atropellament massiu. Els terroristes, armats amb armilles d’explosius falsos, quatre ganivets i una destral, atropellen a la darrera víctima dels atacs i xoquen el cotxe contra un vehicle policial. Tot i que estaven decidits a seguir amb l’atemptat, els policies, però, els van abatre durant la nit del 18 d’agost.

En total, els dos atacs van deixar 16 morts,140 ferits i una gran consternació arreu de l’Estat. Sis anys després, encara es recorden es recorden els fets i les víctimes.