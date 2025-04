16 treballadors han mort a Catalunya els dos primers mesos de l'any, el doble que l'anterior

L’any 2024, a Catalunya van morir 108 persones per causes atribuïdes a la seva feina. Per exemple, en caure d’una bastida d’una obra. Aquesta xifra va ser inferior a la del 2023, però la tendència s’ha revertit durant els dos primer mesos de l’any. El nombre de víctimes mortals s’ha duplicat, passant de 8 a 16.

Des de CCOO asseguren que darrera d’aquestes dades s’amaga el mercat que envolta la seguretat dels treballadors. Els sindicats remarquen que la majoria d’empreses extrenalitzen els plans de prevenció de riscos laborals contractant empreses que competeixen per oferir el millor preu i no pas per adaptar-se a les necessitats de cada sector.

"Els grans serveis de prevenció aliens es posicionen al mercat oferint protocols estàndards que no detecten els riscos reals que tenim", denuncia la responsable de salut pública de CCOO, Mònica Pérez, en declaracions a La Ciutat. Per això, les empreses "no es poden ajustar a la norma ni corregir els errors".

Al ser un mercat ampli, l’administració destina bona part dels recursos a vigilar que aquestes empreses operin legalment. Un excés de burocràcia que oblida els funcionaris públics a reduir el temps d’inspecció i control dels plans de prevenció de riscos.