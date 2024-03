128 milions d’euros per millorar la xarxa hídrica del món local

L’Agència Catalana de l’Aigua ha ampliat en vuit milions d’euros -fins a 128 milions- les línies d’ajudes per millorar l’eficiència de la xarxa hídrica en 707 municipis. Representen el 82% dels ajuntaments que havien sol·licitat subvencions. Només se n’han descartat 18 per no complir amb els requisits de la convocatòria.

La vicepresidenta Laura Vilagrà ha detallat que les principals obres seran per resoldre “pèrdues en la xarxa d’aigua”, “la impermeabilització o rehabilitació de depòsits”, “la digitalització de la xarxa per detectar fuites”.

Les darrers pluges garanteixen el consum “per a un parell de setmanes”

Els darrers episodis de pluja ha fet que les reserves d’aigua dels embassament hagin crescut entre 5 i 6 hectòmetres. Una “lleugera” millora, però que nomes garanteix el consum “per a un parell de setmanes”.

El Govern ja ha avisat que les precipitacions previstes per als propers dies no suposarà sortir de l’emergència per sequera, malgrat que les reserves d’aigua superin el topall del 16%.

“Evidentment, si es un canvi insubstancial que ens podria fer recular al cap de pocs dies, no hi hauria una modificació”, ha argumentat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.