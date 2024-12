1 de cada 3 llars destina més de la meitat dels seus ingressos al lloguer

Segons un estudi de l’Institut de Recerca Urbana de Barcelona, una de cada tres llars destina més de la meitat dels seus ingressos al lloguer. Una situació que genera una situació d’estrès financer per a totes aquestes famílies. L’investigador de l’IDRA Javier Palomera atribueix aquesta situació d’inseguretat residencial a l’actual normativa. Apunta que la llei de contenció de preus no serveix per reduir-los ni tampoc atura la fuita dels propietaris al lloguer de temporada. També hem parlat amb els consultors immobiliaris, que titllen de tendenciós responsabilitzar els portals de la fugida al mercat de temporada per part dels propietaris. En aquest sentit, Anna Puigdevall, sòcia de l'Associació Women in Real State, assegura a Onda Cero que és una deriva de la solució curtterminista de l’administració.

"És una situació desesperant"

A La Brúixola hem volgut abordar aquesta qüestió també amb El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues. Assegura que "la regulació està provocant que hi hagi poca mobilitat dels llogaters perquè hi ha molt poca oferta i estan molt estables en els seus contractes". Gorgues denuncia que "els propietaris pateixen una contínua retallada dels seus drets" i això provoca que es retirin productes del mercat. Apunta que "els que no tenen habitatge no en troben, és una situació desesperant" i a curt termini no hi veu una solució fàcil de trobar, ja que assegura que "no s'han creat les infraestructures necessàries". Gorgues es dirigeix també a l'executiu i reclama que "tenim bones intencions, però falta un cronograma" per posar fil a l'agulla i solucionar la situació.