Manolo González, al mando del Espanyol

Manolo Gónzales cumplirá un sueño: entrenar en primera división y hacerlo con el RCD Espanyol. El entrenador gallego ha firmado contrato para la próxima temporada más una segunda opcional, dependiendo de la consecución de unos objetivos.

El tècnico se hizo cargo del filial blanquiazul el pasado verano y el 12 de marzo fue designado para sustituir a Luis Miguel Ramis al frente del primer equipo.

Durante los 16 partidos que ha dirigido a la primera plantilla ha sumado 6 victorias, 9 empates y 1 derrota, ante el Oviedo en la ida de la final del Play Off de ascenso.

Manolo González se ha ganado la confianza del vestuario y el respeto de la afición periquita, agradecida por haberles llevado de nuevo a la máxima categoría del fútbol español.

El entrenador perico es consciente de las dificultades que van a tener en primera división: No soy abogado de nadie. Lo primero es no mentir y ser conscientes de la realidad. La situación es la que es. No es un tema de no tener ambición, es que la categoría va a ser muy complicada. El equipo va a ser competitivo y con ambición en el terreno de juego. El año va a ser duro, pero no solo para nosotros”.