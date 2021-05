L'APLEC DEL CARAGOL DE LLEIDA

L'Aplec es reinventa en un maig ple d'activitats i a l'espera de celebrar la gran festa gastronòmica al mes de setembre

La ciutat de Lleida suma dos anys consecutius sense celebrar l'Aplec del Caragol de Lleida, la major festa gastronòmica que es celebra a la ciutat, a causa de la pandèmia. Per mantenir viu l'Aplec i donar un cop de mà als diferents sectors que s'han vist per perjudicats per la situació sanitària, s'han programat diverses activitats durant tot el mes de maig i a l'espera de poder celebrar-ho al mes de setembre. A La Ciutat Lleida en parlem amb el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida, Ferran Pèrdrix.