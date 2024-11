Translleida Missatgers lidera un model logístic més sostenible i inclusiu

Translleida Missatgers - Agència GLS a Lleida és una empresa de referència en el sector de la missatgeria a Lleida, que s’ha proposat posicionar-se com un actor destacat en els àmbits de la sostenibilitat i la responsabilitat social a les comarques de Lleida. L’empresa està implantant un ambiciós pla d’electrificació de la seva flota de vehicles, amb l’objectiu de minimitzar les emissions de CO₂ per donar una resposta sostenible a la creixent demanda de serveis de lliurament. Un projecte que també s’alinea amb les noves normatives de zones de baixes emissions que s’estan implementant en diverses ciutats, incloent-hi Lleida, promovent així un transport més net, saludable i eficient.

Inclusió laboral, oportunitats per a persones vulnerables

A més de l’impacte mediambiental, Translleida Missatgers també impulsa la inclusió laboral amb un programa que ofereix formació i ocupació a persones en situació de vulnerabilitat. Aquest projecte l’estan desenvolupant en col·laboració amb l’Associació Prosec i permet a aquestes persones accedir a una oportunitat laboral estable en sectors com la logística i la missatgeria, aportant així un valor incalculable tant a la companyia com a la comunitat. Aquests treballadors, formats en diverses habilitats específiques, reben el suport necessari per adaptar-se a les exigències del sector i contribuir al desenvolupament local.

Expansió consolidada al Polígon del Segre, una aposta per al futur logístic de Lleida

La creixent demanda de serveis de missatgeria i el compromís de Translleida Missatgers amb el creixement sostenible es tradueixen també amb l’ampliació que van iniciar fa dos anys de les seves instal·lacions al Polígon del Segre, amb una nau de més de 7.000 metres quadrats. Aquest centre logístic permet optimitzar els processos d’entrega en una ciutat que es consolida com un punt estratègic de comunicació, amb connexions clau cap a Barcelona i Saragossa. Aquesta expansió no només millora la capacitat operativa de l’empresa, sinó que també genera noves oportunitats laborals a la zona, consolidant el paper de Translleida Missatgers en el creixement econòmic i sostenible de la ciutat i amb projectes a mig termini de seguir ampliant les instal·lacions per donar resposta a una demanda que va en augment.

Amb aquestes iniciatives, Translleida Missatgers es compromet a liderar un futur més sostenible i inclusiu per al sector logístic lleidatà, promovent una economia verda i responsable amb el territori.