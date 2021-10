LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

La Trail Running Santa Caterina d'Arbeca aposta per la sostenibilitat i la solidaritat en la 5a edició

El proper 20 de novembre es celebra a Arbeca la 5a edició de la Trail Running Santa Caterina d'Arbeca, una cursa per posar en valor el patrimoni i els productes locals, que després de consolidar la seva aposta per la sostenibilitat en les edicions anteriors, per aquest any també afegeix la vessant solidària amb una recollida de sabatilles esportives per a l'ONG Lleida pels Refugiats. A La Ciutat Lleida, amb Núria Mora, en parlem amb la Bea Miret, directora de la cursa.