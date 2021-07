ESPECTACLE FAMILIAR

Torna l'Esbaiola't a Esterri d'Àneu amb una vintena de companyies amb totes les mesures anticovid

Des d'aquest dijous i fins diumenge es celebra a Esterri d'Àneu la 14a edició de l'Esbaiola't, el festival d'arts escèniques que l'any passat es va haver de cancel·lar a causa de la pandèmia. A La Ciutat Lleida en parlem amb Carles Pijuan, un dels directors artístics del festival, que comenta que el festival pot tirar endavant complint amb totes les mesures del Procicat ja que tots els espectacles es fan en espais amb aforament reduït i reserva prèvia. En aquesta edició hi participen més d'una vintena de companyies i per primer cop tots els espectacles són de pagament tot i que la intenció és que de cara a l'any vinent es pugui recuperar la programació gratuïta de carrer. L'Esbaiola't està organitzat per la companyia La Balfuda, guardonada l'octubre de 2020 amb el Premi Nacional d'Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut que concedeix el ministeri de Cultura i compta amb la col·laboració de l'ajuntament d'Esterri d'Àneu.