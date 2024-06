Tor, el true crime de Carles Porta s’estrena a Atresplayer

La llegenda de Tor no es va iniciar el juliol de 1995 quan van trobar el cadàver de Sansa a la cuina de casa seva, sinó que es remunta a dècades enrere, amb el conflicte que s’inicia per les disputes territorials sobre la propietat de la muntanya de Tor, que segons els estatuts que van fer els veïns que hi vivien, els propietaris serien aquells que mantinguessin foc encès durant tot l’any. Aquí comencen les disputes, el misteri i la tragèdia, en un poble amb 13 cases i tres assassinats sense resoldre, els dos primers el juliol de 1980. Durant anys, els enfrontaments entre veïns i forans van sembrar la discòrdia, generant un ambient de tensió, ressentiments i venjances, en aquest poble del Pallars Sobirà, fronterer entre Catalunya i Andorra.

L'assassinat de Sansa

El punt d’inflexió en aquesta història va tenir lloc el juliol de 1995 quan Josep Montané, conegut com a Sansa, va ser brutalment assassinat. Cinc mesos abans, el jutge de Tremp havia sentenciat que Sansa era el propietari únic de la muntanya de Tor. Amb el clima de tensió que hi havia al poble, l’assassinat de Sansa no va sorprendre els veïns i les circumstàncies de la mort, amb múltiples sospitosos i sense proves concloents, van despertar l’interès dels mitjans de comunicació. L’assassinat de Sansa s’ha convertit des de llavors en un gran enigma sense resoldre, despertant els dubtes de sospita sobre diverses persones.

Carles Porta: 30 anys d'investigació

A través del seu treball periodísticCarles Porta va entrar de ple en la història de Tor i des de llavors ja han passat gairebé 30 anys. Tres dècades d’exhaustives investigacions que arriben fins a dia d’avui recopilant testimonis, revisant documentació i seguint totes les pistes possibles. La seva dedicació i perseverança en el seu treball en el món del true crime ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Comunicació i el Premi Ondas, convertint-se en tot un referent del true crime.

Tor, la sèrie documental

El treball de Carles Porta ha culminat ara amb la creació d’una sèrie documental on a través de vuit capítols ofereix una mirada profunda i detallada sobre el cas Tor. Parteix d’entrevistes, de material d’arxiu i recreacions per presentar a l'espectador els diversos punts de vista i convida els espectadors a actuar de jurat popular perquè extregui les seves pròpies conclusions. Una sèrie que ha tornat a posar Tor en el punt de mira, generat un debat entre els veïns per l’expectació que ha despertat entre els visitants que setmana a setmana arriben al poble. Lluny d'acabar-se, la història de Tor segueix viva i Carles Porta continua investigant la història que li ha capgirat la vida.

Tor està produïda per 3Cat, juntament amb Goroka, Ikiru Films i True Crime Factory. Arriba a atresplayer aquest diumenge 23 de juny, abans de la seva emissió a laSexta.