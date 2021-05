Subvenció per a 8 pobles de Lleida per a rehabilitar habitatges i incentivar el repoblament

Els ajuntaments d'Almatret i Llardecans, al Segrià, rehabilitaran dos habitatges dels pobles per posar-los a disposició de famílies nouvingudes en règim de lloguer amb un preu bonificat. L'objectiu és atreure famílies que puguin instal·lar-se en aquests nuclis de població com a primera residència i contribuir al seu creixement.

Els projectes s'emmarquen dins una prova pilot de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya per impulsar el parc d'habitatge de lloguer en zones rurals i que preveu subvencions per una vintena de municipis de menys de 500 habitants. A La Ciutat Lleida en parlem amb Núria Almacellas, tècnica de repoblament i turisme de l’Ajuntament de Llardecans.

Crida a les famílies

Les obres podran començar un cop es licitin les intervencions, tràmit que es preveu completar durant l'estiu. En el cas de Llardecans ja s'ha avançat molta feina amb l'antiga casa del metge, que s'està reformant per tal d'acollir alguna família. En els projectes de rehabilitació integral dels habitatges, s'han tingut especialment en compte actuacions d'eficiència energètica i accessibilitat, amb la incorporació de sistemes d'aerotèrmica i plaques solars. Qualsevol família que hi estigui interessada ja pot sol·licitar informació als ajuntaments.

Tant per a Almatret com per a Llardecans, formar part d'aquesta prova pilot suposa un pas més en l'estratègia de repoblament i de mantenir els municipis vius i actius.