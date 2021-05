Toñy Castillo: "La pedagogía debe ser real y la educación tiene que estar donde hay niños, también en los hospitales"

El Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida cumple 20 años y lo hace siendo un referente internacional en cuanto a la educación integral y el bienestar afectivo y emocional de los niños ingresados. Hablamos en La Ciutat Lleida con la Dra. Toñy Castillo, directora y coordinadora de esta Aula que tiene cura de la salud integral para que los niños hospitalizados puedan mantener intacto su derecho a la educación.

“Es impensable que un niño porque esté enfermo quede excluido del sistema educativo. Si el sistema educativo es inclusivo, lo es siempre”, afirma la Dra. Castillo, que insiste en que cuando se habla de niños y educación no se debe dejar de banda a ningún niño: "La educación no es exclusiva de escuelas y centros, si hablamos de educación, la educación debe estar donde están los niño". Una atención pedagógica, que beneficia a los niños y adolescentes hospitalizados, no solo a nivel curricular, sino también para mejorar su bienestar emocional, retomar sus rutinas y mejorar su salud.

El impacto de la covid

Este último año a causa de la pandemia las actividades del Aula Hospitalaria también han cambiado, con trabajos más personalizados, reestructurando algunos ámbitos y con atenciones individualizadas por temas logísticos y por responsabilidad, aunque la Dra Toñy Castillo se muestra optimista en poder recuperar actividades que acercan la actividad cultural de la ciudad de Lleida al Aula Hospitalaria, como es la Fira de Titelles o el Festival Animac.