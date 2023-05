La sequera i les restriccions d'aigua condicionen les previsions de fruita de pinyol a Catalunya, que aniran a la baixa

El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha explicat que la campanya arrenca sense haver-hi agut afectacions greus de gelada ni tampoc vent. La floració en general ha estat "bona o molt bona" i això ha implicat que els fructicultors hagin hagut de fer una aclarida molt intensa perquè els arbres estaven molt carregats de fruits. El quallat, que és el pas de flor a fruit, també ha estat "normal". Tot plegat són unes condicions que haurien de fer preveure una de les millors campanyes de fruita de pinyol, però l'entrada en joc del factor sequera i les restriccions al regadiu ho ha posat tot en joc.

Davant aquest panorama, Afrucat i el Departament d'Acció Climàtica han optat per presentar unes xifres de producció estimades que podrien canviar radicalment en funció de continua sense ploure, i el que és més important, si les restriccions al regadiu del canal d'Aragó i Catalunya van a més. Actualment, aquest canal que aporta la dotació d'aigua per a la zona amb major producció de fruita de pinyol de tot Catalunya, Espanya i fins i tot Europa, el Baix Segre, té unes restriccions que van de 0 a 20 litres per segon. Això representa una tercera part de l'aigua que fa falta per a la producció.

Tot plegat mentre a la zona del canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues el reg ja s'ha aturat. Aquí la producció de fruita de pinyol ja es dona per perduda i amb la poca aigua que hi ha s'intentaran salvar els arbres. Afrucat calcula que seran uns 35.000 milions de quilos de préssecs i nectarines els que es perdran a la zona del canal d'Urgell i aquesta minva és la que fa que la producció per enguany al conjunt de Catalunya caigui un 5% en comparació amb la mitjana dels darrers 5 anys bons.

Increment de costos de producció

D'altra banda, hi haurà un increment de costos de producció, sobretot en mà d'obra, perquè cal fer més aclarida i això representa destinar més gent i més hores a treballar al camp. En aquest sentit, el sector preveu que els preus de la fruita siguin més elevats i això afectarà a la inflació en funció del pes que tingui la fruita en l'alimentació de la ciutadania. Afrucat i el Departament d'Acció Climàtica han demanat que davant aquesta situació, es paguin preus justos als productors i en aquest sentit, el secretari d'Alimentació, Carmel Mòdol, ha anunciat que el Departament publicarà en breu un informe dels costos aproximats del que costa fer a Catalunya la fruita per tal que serveixi com a referència per al compliment de la Llei de la cadena alimentaria i no hi hagi "abusos".