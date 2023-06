Continua la rave al voltant del pantà de Santa Anna a Ivars de Noguera que ha deixat cinc mossos ferits

La festa d'Ivars de Noguera va començar la matinada de dissabte a diumenge i els assistents venien del port d'Àger, on havien intentat sense èxit muntar una festa al Pla de les Bruixes. L'alcalde del municipi, Josep Magrí, ha explicat que en un moment de la nit el nombre de vehicles que intentaven arribar a la zona de l'horta de Boix era tan gran, que al poble es va formar una cua d'un quilòmetre i mig, i els conductors van començar a tocar el clàxon i a fer sonar la música forta per "molestar els veïns".

Cinc mossos ferits

A més, quan la policia intentava aturar el pas als assistents, un camió va envestir un cotxe policial i altres participants a la festa van encarar-se als agents. En l'enfrontament, cinc mossos van resultar ferits, quatre dels quals han causat baixa. Els agents van aconseguir detenir un dels ocupants del camió, un home italià de 29 anys.

Danys en finques agrícoles

L'alcalde en funcions ha explicat que, tot i ser un indret de difícil accés, aquest dilluns encara hi ha un centenar de vehicles i unes 400 persones. També ha afegit que diversos assistents hi han arribat a través de camins alternatius i travessant finques agrícoles.

Un dels afectats és Ramon Gasol, agricultor i regidor en funcions d'Agricultura del municipi, que ha explicat que els vehicles han trencat rames dels arbres al seu pas per un camp de fruiters i que també han arrencat la sirga que tanca la finca. "Tenim molts problemes amb la fauna salvatge i ara només ens ha faltat la fauna humana", ha dit.

Així mateix, l'alcalde en funcions considera que les sancions per muntar festes il·legals hauria d'anar més enllà d'una "multa administrativa" i ha lamentat que, davant d'aquestes situacions, els ajuntaments i els mossos estan "totalment indefensos".

Ganes de bosc i música

Una de les participants a la 'rave' d'Ivars de Noguera ha explicat que, com ella, la gent que va en aquest tipus de festes ho fa per "gaudir de la naturalesa i connectar amb les persones i la música". "Jo flueixo per la vida i aquest cap de setmana em venia de gust bosc i música i ja està", ha indicat. En el seu cas, ha afegit que aquest dilluns torna cap a casa, tot i que no sap quan marxaran la resta d'assistents. "Depèn dels organitzadors, és una incògnita", ha dit.