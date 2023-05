Rambla Estació: Una consultora lleidatana presenta un projecte de centre comercial amb 140 locals per al Pla de l'Estació

La consultora Smart Habent ha presentat el projecte a través d'Internet. La firma diu que la iniciativa és el resultat de més de 5 anys de treball i afirma que "canviarà el model de ciutat". Així, planteja una superfície de més de 60.000 metres quadrats que encabiran 140 locals comercials, en gran part per operadors que actualment no tenen presència a la ciutat. La superfície es distribuirà en 47.000 metres quadrats per al comerç, 16.000 es destinaran a l'oci i 6.000 més albergaran establiments de restauració. La consultora estima que es crearan un miler de llocs de treball directes i indirectes.

El projecte ha estat dissenyat per l'arquitecte Octavi Mestre i suposarà el cobriment de les vies des de carrer de les Cortes Catalanes fins a l'avinguda del Segre i l'avinguda de Tortosa. Això permetrà connectar de nou el centre de la ciutat amb els barris de Pardinyes i Balàfia. A més, contempla l'aprofitament de tota la infraestructura existent i inclou una coberta verda i un passeig de quasi un quilòmetre que també farà de mirador.

200 milions d'euros d'inversió privada

Sobre el finançament, la consultora defensa que es tirarà endavant amb inversió privada i que, per tant, no suposarà cap despesa per a l'Ajuntament ni tampoc per a Adif, la propietària de tota la infraestructura ferroviària. El pressupost aproximat del projecte és de 200 milions d'euros. El promotor compta com a soci estratègic amb la Societat de Centres Comercials d'Espanya (SCCE) i també té el suport de l'associació Slow Shop Lleida i d'altres entitats de comerciants de la ciutat. Així mateix, el centre comercial preveu comptar amb una botiga de roba de segona mà de l'entitat social Troballes de Càrites Lleida.

La presentació del projecte coincideix amb el debat polític sobre quin ha de ser el model comercial de la ciutat, que una campanya electoral més torna a posar de relleu les discrepàncies entre els diferents partits que aspiren a l'alcaldia. L'actual equip de govern d'ERC i Junts defensa el Pla de l'Estació, així com també els seus ex socis del Comú de Lleida. De fet, aquest pla és el que més consens crea a la Paeria, on el Ple del passat mes de febrer va aprovar la modificació urbana per avançar amb el projecte amb els vots favorables de tots els partits menys del PSC i dels tres regidors no adscrits, que es van abstenir.