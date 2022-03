LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

El poder de la imaginació centra l'ANIMAC d'aquest 2022 en el retorn a la presencialitat

L'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya recupera la presencialitat aquest 2022 i es celebra des d'aquest dijous i fins diumenge a Lleida amb projeccions de cinema d'animació, conferències, tallers i activitats paral·leles. Fins al dia 13 de març també tindrà edició online. L'organització ha escollit com a tema central la força de la imaginació i per això hi haurà una selecció del millor cinema d'animació i sessions monogràfiques i retrospectives dedicades a aquest àmbit. A La Ciutat Lleida amb Núria Mora, en parlem amb Carolina López, directora de l'ANIMAC, que també ens explica l'homenatge pòstum que es farà al dibuixant Miguel Gallardo, mort la setmana passada i que en l'edició d'aquest any havia de rebre el Premi Trajectòria ANIMAC 2022.