LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Noves rutes per descobrir els espais patrimonials de Lleida relacionats amb l'aigua

El Museu de l'Aigua de Lleida posa en valor les aigües subterrànies amb noves rutes per la ciutat, amb la programació de rutes per commemorar el Dia Mundial de l'Aigua i descobrir el vincle que tenen els espais patrimonials de la ciutat amb l'aigua. La propera ruta serà el 2 d'abril, és gratuïta i cal inscriure's prèviament per participar-hi. A La Ciutat Lleida en parlem amb Marc Sans, responsable del Museu de l'Aigua.