LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Un Nadal per arriscar amb looks amb lluentons, colors i teixits diversos

Els aparadors es comencen a vestir de Nadal i sobretot ho estem veient en els establiments de moda que aposten per looks molt atrevits per aquestes festes. A La Ciutat Lleida en parlem avui amb l'assessora d'imatge Jessica Sedeño, que ens explica quines són les tendències de moda per aquestes festes, amb moltes propostes de looks amb lluentons, colors de tot tipus, i textures diferents.