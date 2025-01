Un mort i un ferit en intentar pujar al sostre d'un tren Alvia a l'estació de Lleida

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida lleu aquest dimarts al vespre quan intentaven pujar al sostre d’un tren Alvia a l’estació de Lleida, un tren amb 185 passatgers que cobria el trajecte entre La Corunya i Barcelona. Els fets han tingut lloc poc després d’un quart de nou de la nit.

Investigació en marxa

Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i indiquen que tot apunta que els dos afectats haurien saltat des de la passarel·la de vianants al damunt del vagó. En aquell moment, un d’ells hauria tocat la catenària, provocant la descàrrega elèctrica. La víctima mortal tenia 25 anys, mentre que el ferit, de 23 anys, ha estat traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova amb un fort atac d'ansietat. Segons el relat del maquinista als Mossos d’Esquadra, després de l’electrocució un dels joves ha caigut a terra cridant. Es creu que aquest podria haver estat la causa de l’incendi que ha seguit la descàrrega elèctrica. Ambdues persones han patit cremades a causa de l’accident.

Incidències durant la tarda amb dos joves

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que s'ha desplaçat fins a l'estació de Renfe, ha explicat als mitjans que la persona hospitalitzada “no té danys físics, més aviat emocionals”. Larrosa ha afegit que, segons Adif, dos joves haurien intentat “per dues vegades” durant el dimarts a la tarda accedir a trens d’alta velocitat amb destinació Barcelona. Les autoritats suposen que es tracta de les mateixes persones. Ara s’investiga com van aconseguir accedir al sostre del tren Alvia, "possiblement mentre estava aturat a l’estació, segons la localització del cadàver i la posició del comboi", ha explicat l'alcalde.

Afectacions al servei ferroviari

El tren afectat cobria el trajecte la Corunya - Barcelona i tenia prevista la seva arribada a la capital catalana a dos quarts de deu de la nit. El comboi, amb 185 passatgers a bord, ha quedat aturat a la via 2 de l’estació de Lleida. La incidència ha obligat a tallar la tensió a tota l’estació, interrompent la circulació dels trens de Llarga i Mitja Distància amb parada a Lleida, tot i que els combois de pas no s’han vist afectats. Els passatgers han quedat atrapats dins del tren fins a tres quarts de deu de la nit, moment en què han pogut baixar del comboi. La manca d’electricitat impedia obrir les portes. Els gestors ferroviaris han organitzat un servei de transport alternatiu per carretera perquè aquests passatgers poguessin continuar el seu viatge.

Cap a dos quarts i mig d’onze de la nit Renfe ha informat del restabliment de la tensió a la catenària i del fet que els trens han pogut tornar a circular. Protecció Civil, que havia activat la prealerta del pla Ferrocat, ha donat l’emergència per acabada.