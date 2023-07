ELECCIONS AL CONGRÉS 23-J

Montse Mínguez: "Només la concentració del vot socialista pot frenar l'entrada del diputat del PP a Lleida"

Passa pel Diari de Campanya de La Ciutat Lleida, Montse Mínguez, candidata del PSC per Lleida, Alt Pirineu i Aran a les eleccions al Congrés del proper 23 de juliol, Balanç dels últims quatre anys al Congrés, en que s'han aprovat més de 200 lleis parlamentàries i s'han aconseguit millores per les comarques de Lleida, en matèria de comunicacions, drets socials, d'habitatge i de drets de les dones. Apel·la a la concentració del vot socialista en una circumscripció com Lleida on s'elegeixen 4 diputats, per evitar l'entrada del diputat popular de Lleida.