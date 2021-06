Mollerussa acull la primera gran fira professional que es fa a Catalunya des de l'inici de la pandèmia

La 148a Fira de Sant Josep que enguany se celebra excepcionalment al juny per la pandèmia obrirà portes divendres amb un total de 153 expositors que ocuparan 13.000 metres quadrats de recintes exteriors i pavellons firals de la capital del Pla d'Urgell, al costat del 40è Saló de l'Automòbil que compta amb el 100% d'ocupació. L'organització ha plantejat el certamen com la primera gran fira que se celebra al país des que va arribar la covid-19. Al programa La Ciutat Lleida, el director de l'ens, Xavier Roure, ha reconegut que això els genera "certa pressió" tot i que s'ha mostrat convençut que fins diumenge, tant expositors com visitants podran gaudir d'una fira "amb les màximes garanties de seguretat". Per aquest motiu, hi haurà un centenar de persones, entre cossos de seguretat i personal contractat que vetllaran perquè es compleixin les mesures de anticovid.

Durant el cap de setmana serà important la presència d'autoritats, amb la participació del nou Govern de la Generalitat. El conseller d'Empresa Roger Torrent serà l'encarregat d'inaugurar el certamen divendres, mentre que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, presidirà el Dia de la Comarca dissabte a la tarda, i la consellera d'Acció Climàtica i Alimentació, Teresa Jordà, clausurarà la fira diumenge a la tarda.