SANITAT

Màxima distinció civil del ministeri de Sanitat per a una pediatra de Sort

El Ministeri de Sanitat ha reconegut la feina de la pediatra Maria Teresa Cotonat, de Sort, per la tasca que exerceix al Centre de Salut de Valverde, adscrit als Serveis Sanitaris de l'Àrea de Salut d'El Hierro des de l'any 2000. Concretament, exerceix com a facultativa d'atenció primària, amb més de 34 anys d'exercici de la pediatria. L'Ordre Civil de Sanitat és la màxima condecoració civil espanyola que es concedeix com a honor, distinció i reconeixement públics per premiar mèrits, conductes, activitats o serveis rellevants o excepcionals a l'àmbit de la sanitat. El lliurament de la distinció va anar a càrrec de la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

Agencias