LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Lleidacity, el joc de taula ambientat en els carrers, places i tradicions lleidatanes

Tres joves emprenedors d'entre 24 i 26 anys estan darrere del Lleidacity i d'una vintena més de jocs de taula ambientats en ciutats catalanes. Tot va sorgir durant l'elaboració d'un regal d'amic invisible i el projecte s'ha anat fent gran. Avui a La Ciutat Lleida en parlem amb en Roger Masip, un dels joves emprenedors que ens explica en què consisteix el joc i el marcat caràcter solidari que té, amb col·laboracions per La Marató d'enguany i també per a les entitats lleidatanes Down i Arrels.