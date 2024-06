Lleida torna a l'ACB amb l'ICG Força Lleida

L’ICG Força Lleida és equip d’ACB després de fer història aquest diumenge guanyant la final a 4 d’ascens contra el Movistar Estudiantes per 70-85. El pavelló Madrid Arena s’ha vestit de bordeus per portar l’equip a una victòria que retorna Lleida a l’elit del bàsquet estatal. L'equip de Gerard Encuentra ha estat acompanyat per un miler d'aficionats que també van presenciar dissabte la semifinal contra el San Pablo Burgos amb un electrònic de 80-77, un resultat molt més ajustat i que es va decantar en els últims segons. Un patró molt diferent al de la final, en què l'ICG Força Lleida ha tingut el control i el domini total amb una primera meitat espectacular, una renda que ha fet bona per completar una victòria còmoda.

Pantalla gegant al Barris Nord

Des de Lleida unes 2.000 persones han celebrat el triomf de l'equip seguint el partit des de la pantalla gegant que s'ha instal·lat a la marquesina de l'aparcament que hi ha davant del pavelló Barris Nord. A mesura que avançava el partit també ha anat creixent el número d'aficionats que s'han apropat fins a aquest punt fins a la finalització del partit.

Celebració a Lleida

Després de les primeres celebracions a Madrid, queda la rebuda dels jugadors a Lleida i la més que probable rua, que a falta de confirmació, podria tenir lloc dimarts a la tarda.