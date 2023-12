Lleida, exemple europeu de transformació d’un territori amb l’impuls de les agendes compartides del G10

El treball compartit es va iniciar l'any 2019 i va ser durant la pandèmia quan va començar el seu desplegament de la mà del grup de treball interinstitucional de Lleida que conforma el G10, amb institucions, agents econòmics i socials. Parlem de resultats concrets que s'han aconseguit a través d'aquesta col·laboració com és el cas del Pla Estratègic que farà el Parc Agrobiotech de Lleida per potenciar els seus serveis cap a la transformació, amb els convenis BIOHUB i CIDAF; la col·laboració amb la Cambra de Comerç en la implicació amb les empreses i la col·laboració amb la COELL per dissenyar formacions ocupacionals que necessita la transformació. En parlem de tot plegat amb Teresa Botargues, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida; Esther García, tècnica de competitivitat i innovació de la Cambra de Comerç de Lleida i Esther Pagano, gerent de la COELL.