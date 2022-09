LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Lleida Comerç proposa un debat lliure, clar i transparent per establir el model comercial de la ciutat

Parlem sobre el model comercial de Lleida amb l'entitat Lleida Comerç, una associació que es va presentar abans de l'estiu amb la intenció de sumar entre els diversos agent socials, polítics, econòmics, turístics i culturals per fer de Lleida una ciutat atractiva per a venir a comprar. A La Ciutat Lleida ens acompanyen Marta Carulla, presidenta de Lleida Comerç i Mercè Clavel, tècnica i assessora de l'entitat i professional de la consultoria de retail. Amb elles comentem els objectius que es plantegen des de l'associació i exposen la necessitat de crear unes jornades de debat per posar sobre la taula les diverses àrees comercials que es promouen a Lleida per tal d'explicar bé a la ciutadania què suposaria. Posen com a exemple el projecte de Torre Salses, que segons Carulla "serà un desastre si el que es vol és duplicar el format del carrer Major". Apunta també que "després de la pandèmia, Lleida potser és una de les ciutats que té més visitants i les botigues estant funcionant més, precisament perquè no tenim un centre comercial replicat".