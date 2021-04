Joan-Ramon González: "L'esllavissada del mur de la Seu Vella és un crit d'alarma, o ens prenem seriosament la consolidació del Turó o tindrem més disgustos"

Tècnics del servei d’urbanisme de l’Ajuntament de Lleida i dels serveis territorials de Cultura han començat a treballar en l`anàlisi de les causes que han provocat l’esllavissada d’una part del mur de la Seu Vella, aquest dilluns al vespre. A partir del diagnòstic dels possibles motius de l'esllevissada, l’informe determinarà quines són les actuacions arquitectòniques i geològiques que es duran a terme per consolidar la part del mur afectada - situada sota el Baluard de la Reina- i garantir-ne l’estabilitat.

El president de l'Associació d'Amics de la Seu Vella de Lleida, Joan-Ramon González s'ha mostrat corprès per aquest incident, ja que segons ha explicat al programa La Ciutat Lleida, aquesta és una zona que estava bastant assegurada. "Perquè afecti a la Catedral penso que no, perquè té els seus propis fonaments, però si que és un crit d'alarma. Ens hem de prendre seriosament el tema de la consolidació de tot el Turó, especialment la fortificació, o tindrem més disgustos", ha dit González.

Més rigor pel principal monument de Lleida

González també s'ha mostrat crític per la desconeixença que hi ha al voltant del principal monument de Lleida. Segons ha denunciat, hi ha una gran ignorància sobre com funciona i com és el Turó: "Les persones que havien de decidir per on es tallaven els accessos no sabien per on tallar-los, en el fons hi ha una gran ignorància. Espero que a partir d'ara hi hagi més control, ja se sap quines són les zones més perilloses. O ens posem les piles o perdrem el patrimoni".

En la primera visita dels tècnics a la zona s’hi han trobat indicis d’humitat i de possibles fuites d’aigua però cal analitzar-ho a fons abans de fixar-ho com a causa de l’esfondrament. Mentre es realitza l’informe tècnic i les primeres actuacions per apunta-lar la zona estarà tallat al pas de vianants i cotxes el tram comprès entre el Baluard de la Reina i el Baluard de Louvigny. Les visites i les activitats a la Seu Vella es mantenen amb normalitat, segons la programació actual.