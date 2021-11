LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Irina Pop: "La lluita per la igualtat l'hem de començar nosaltres mateixes, ens hem d'admirar més per tenir referents femenins"

La Cèlia Bujaldón ens apropa a Irina Pop, jugadora de l'Associació Lleidatana d'handbol, que d'uns anys cap aquí s'ha reivindicat com un referent en el foment de l'esport femení i la compatibilitat entre la maternitat, la conciliació familiar i la pràctica de l'esport professional. Una imatge seva alletant el seu fill va donar la volta al món i malgrat l'impacte positiu que va tenir, encara hi ha veus que a dia d'avui ho utilitzen per criticar-la, amb comentaris masclistes que ha hagut d'escoltar en alguns partits. D'aquesta qüestió, del seu futur professional i de la necessitat de referents i sororitat en parlem amb ella a La Ciutat Lleida.