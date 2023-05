LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Guardians del misteri: Nina Kulagina, el cas més irrefutable de telequinesi que inspira la sèrie Stranger Things

Aquesta setmana amb els Guardians del misteri, l'historiador Enric Sabarich ens porta fins a l'antiga Unió Soviètica per conèixer la història de Nina Kulagina, una dona a qui se li atribueixen poders de telequinesi i de qui se sospita que la URSS va arribar a manipular les seves capacitats per a utilitzar-la com a eina de propaganda durant la Guerra Freda. La seva influència arriba als nostres dies amb múltiples referències en literatura, cinema i sèries com Stranger Things.