Guardians del misteri: les germanes Fox, l'esperitisme nascut d'una broma infantil

Aquesta setmana als Guardians del misteri, l'historiador Enric Sabarich ens presenta les germanes Fox: Kate, Margaret i Leah. Les dos més petites, per passar el temps a la casa on vivien, van començar a fer sorolls amb els peus sobre la fusta, el que va despertar la incertesa de la mare que no sabia d'on venien els sorolls, fins al punt de creure que era un esperit. La germana gran hi va veure una oportunitat de negoci i a partir d'aquí l'efecte de tot plegat va anar creixent, des de l'expectació que va generar en el veïnat fins a fer gires d'espectacles pels Estats Units. Van sorgir més espectacles d'aquest tipus i aquí és quan comença el fenonem de l'espiritisme. Però tot plegat va començar com una broma infantil?