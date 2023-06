LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Guardians del misteri: Kenneth Arnold, el primer albirador d'ovnis

Aquesta setmana als Guardians del misteri, l'historiador Enric Sabarich ens parla de Kenneth Arnold, un pilot nord-americà que el 24 de juny de 1947 va fer el que es considera el primer albirament d'ovnis, tot i que el terme de platets voladors, que és com s'ha popularitzat al llarg dels anys, no va sortir d'ell, sinó per part de la premsa. De fet, al llarg de la seva vida, Arnold va anar canviant el seu convenciment sobre allò que havia vist qualificant-ho d'objectes militars, extraterrestres, formes vives d'ànimes o fins i tot, l'esperit de la filla no nascuda. Tot plegat per convertir-lo, com a efecte col·lateral, en el pare de la ufologia moderna.