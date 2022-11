LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Guardians del misteri: Helena Blavatsky, la fundadora de la societat Teosòfica, impostora o precedent del New Age?

Aquesta setmana als Guardians del misteri, l'historiador Enric Sabarich ens parla d'Helena Blavatsky, més coneguda com a Madame Blavatsky, fundadora de la societat Teosòfica, que pretenia estendre el coneixement entre la ciència i la religió a través de l’espiritualitat. Després d’una llarga trajectòria i de múltiples viatges que la van portar a l’Índia, va ser acusada de frau i quan va arribar a Londres també la van desqualificar arribant a titllar-la com la impostora més gran de la historia. Va ser realment una impostora o va posar la llavor del New Age?