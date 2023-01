La Fira de l'Oli de les Garrigues tanca una edició de rècord i arriba als 3 MEUR d'impacte econòmic

L'alcaldessa Núria Palau ha destacat el gran nombre de visitats que van passar pel recinte firal el divendres, ja que habitualment durant el primer dia l'assistència del públic acostuma a ser més tímida. Això, sumat al gran nombre de persones que el certamen ha rebut durant el cap de setmana ha fet que alguns estands s'hagin quedat "buits" a partir d'aquest diumenge al migdia.

Palau també ha destacat que la fira ha servit perquè els productors hagin fet contactes internacionals. "A nosaltres ens enorgulleix que serveixi per créixer, sortir al món i vendre productes", ha dit, a més d'afegir que ha estat "una fira fora de mides. La més potent de les que s'han fet fins ara a nivell de visitants, vendes i de contactes internacionals. Estem molt contents".

Els expositors superen les expectatives

Els expositors del sector oleícola s'han mostrat més que satisfets de l'edició d'enguany ja que han superat les expectatives que tenien a l'inici del certamen. "Hem superat les expectatives, després d'uns anys difícils enguany la venda és molt bona i fins i tot estem una mica sorpresos de com la gent està venint a comprar l'oli", ha afirmat el president de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, Enric Dalmau, que ha afegit que n un any "tant difícil" pel sector, la fira "ha estat una de les poques alegries".

Segons Dalmau, les l'increment de la demanda es nota des de l'inici de la campanya i es deu, considera, a dos factors principals: el preu i la davallada de la producció. Per una banda, ha explicat que el comprador tem que el preu de l'oli segueixi augmentant per la inflació, mentre que per l'altra, la poca collita que hi ha hagut fa que tinguin por a quedar-se sense oli. "La gent diu que n'agafa una mica més perquè 'no sigui que s'acabi'", ha afegit.

Aquest increment de vendes va fer que ja el segon dia de fira diversos expositors exhaurissin l'estoc que havien previst vendre al llarg del certamen. És el cas d'Olis Bellaguarda, que ha doblat les expectatives. "Les hem doblat. Vam portar 1.000 litres i n'hem hagut d'anar a buscar 1.000 més", ha explicat el seu responsable de vendes i exportacions, Josep Ramon Cabiscol.

Les cooperatives del Soleràs i de Cervià de les Garrigues també han hagut de portar més oli per cobrir la demanda. Aura Dalmau, de la cooperativa de Cervià de les Garrigues, ha explicat que enguany han constatat un augment de les vendes i, en especial, del format de garrafa de 5 litres, mentre que en les edicions passades el més venut era el de 2 litres. De la seva banda, el president de la cooperativa del Soleràs, Sergi Seró, ha celebrat el bon ritme de vendes i també del públic que ha passat pel certamen. "Hem vist que hi ha molta gent jove amb nens petits que compren oli de les Garrigues i ens ha fet obrir la vista que tenim un mercat per anys", ha afirmat.

Les empreses Raig d'Arbeca o Vilà també han vist superades les seves expectatives, igual que la finca agrícola Quadrat Valley, que enguany ha debutat al certamen. "Acabem de sortir al mercat, per nosaltres és una rebuda molt important, estem molt contents, i les vendes són significatives", ha indicat el seu director de qualitat i producció, Sergi Garcia.

Una setantena d'actes

La 60a Fira de l'Oli ha comptat amb un centenar d'expositors, del sector oleícola i de productes de proximitat, i una setantena d'actes, de les quals 44 demostracions gastronòmiques. De fet, pel recinte firal hi ha passat cuiners de primer nivell que han sumat fins a sis estrelles Michelin, com ara els Germans Torres, Oriol Ivern, Xixo Catsaño o Pep Moreno. També hi han passat alguns dels millors xefs de Ponent i altres noms destacats de la gastronomia com Lluc Crusellas, millor mestre xocolater del món, o Arnau París, guanyador del concurs Masterchef 9 i copresentador del programa 'Cuines' de TV3.

La fira ha tancat amb un homenatge a totes les persones, entre equips de la fira i expositors, que han fet possible que el certamen hagi arribat als 60 anys. A banda, els actes d'aquest diumenge també han inclòs la XX Cursa de l'Oli, que ha reunit 500 atletes, i la Festa dels Tres Tombs pels carrers de la capital garriguenca.