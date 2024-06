Fèlix Larrosa: “Al setembre es posarà en marxa el centre operatiu de la Guàrdia Urbana a l’Ereta”

En l’àmbit de la seguretat, l’alcalde de Lleida Fèlix Larrosa ha posat en valor que durant el primer any de mandat han posat en marxa 12 de les 18 mesures que portaven al programa electoral, entre les quals destaca la incorporació de nous agents de la Guàrdia Urbana, l’ús de de la tecnologia, les patrulles per l’Horta o la posada en marxa del centre operatiu al barri de la Mariola: “El primer que hem detectat és que hi ha hagut una situació de relaxació absoluta per part del veïnatge. Els veïns i veïnes estan encantats de comptar amb aquest dispositiu i el resultat final és que les persones s'ho pensen dues vegades a l'hora de fer ús de l'espai públic, s'ho pensen dues vegades a l'hora de fer curses nocturnes amb els cotxes pel mig del barri, s’ho pensen dues vegades en incomplir les normes de civisme i de convivència. I a més a més, per les informacions que tenim, hi ha hagut una disminució de la tipologia dels delictes més greus que es podien haver produït i ara no es produeixen”.

Al setembre, el centre operatiu al Centre Històric

La incorporació de centres operatius a centres cívics formava part del programa electoral del PSC i també estava inclòs al Pla d’Acció Municipal, una mesura que segons ha avançat Larrosa, també arribarà al Centre Històric: “A la Mariola l’hem posat en marxa quan hem considerat que era el moment i no és l'última operació que farem en un barri de la ciutat, perquè pràcticament puc avançar que a partir del mes de setembre el següent centre operatiu que es posarà en marxa és el de l’Ereta, al Centre Històric”. Aquestes mesures formen part del pla de seguretat integral de la ciutat, que inclou la contractació de nous agents i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra.

[[H3:A l’espera del final del porta a porta a Balàfia i Pardinyes]]

En quant a la neteja i la sostenibilitat, l'alcalde ha precisat la resposta ràpida de la Paeria en quant a plagues de paneroles i rates: “L'administració ha respost, ha cancel·lat el contracte amb l'empresa que feia el servei, s'ha posat en marxa un mecanisme de reforç i es traurà a licitació el nou contracte per als propers dos anys”. De moment el que segueix sense data és la finalització del servei de recollida porta a porta als barris de Balàfia i Pardinyes: “Responsabilitzo el Comú de Lleida de no poder posar en marxa la millora del servei de recollida. Encara no tenim resposta del Tribunal de Contractes, però tant aviat la tinguem, tant amb un sentit com un altre, actuarem”.

[[H3:900 pernoctacions a Fira de Lleida des de la posada en marxa del servei d’acollida]]

Des de la posada en marxa del dispositiu d’acollida al pavelló 3 de Fira de Lleida el passat 3 de juny, s’han dut a terme unes 900 pernoctacions, al voltant de 90 diàries. Un dispositiu que, segons l’alcalde, està funcionant bé i que es complementa amb els pisos, i l’alberg de la Fundació Jericó. En aquest sentit ha apel·lat a l’estratègia global que cal abordar amb la resta d’administracions i el model d’inclusió que defensa la Paeria: “Vull recordar que el dispositiu de Fira és provisional i quan tinguem implantat tot el model d'inclusió, el dispositiu de fira no s'utilitzarà. Jo vull que les persones que necessiten el suport social de la Paeria tinguin les millors condicions de vida i l’objectiu final del model d’inclusió és acompanyar aquestes persones amb una segona oportunitat”.