Fèlix Larrosa destaca l'Operació Rambla, la transformació del Centre Històric i la renovació del mercat de Fleming com a projectes de creixement comercial i social de Lleida

Aquest dimarts es compleixen dos setmanes de la DANA al País Valencià i les tràgiques conseqüències que ha tingut ha fet que totes les administracions facin revisions de plans i protocols per veure com de preparades estan les ciutats per fer front a aquests episodis climàtics de pluges torrencials. En el cas de Lleida, el paer en cap Fèlix Larrosa ha explicat a Onda Cero Lleida els projectes de millora que s’estan desenvolupant amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per millorar els dics de contenció al barri de Cappont: “Estem treballant amb aquesta qüestió, però sí que és veritat que des que es va fer les obres de la canalització la situació és molt estable. Estem preparats i, a més a més, també vull afegir que tenim aprovat i testat el Pla Integral de Protecció de la Ciutat”, recordant la importància de revisar constantment els protocols de protecció i actualitzar-los segons les recomanacions dels experts: “La meva feina és donar seguretat, donar instruccions als equips, que vagin revisant tots els protocols i procediments a seguir. La meva voluntat és que tinguem el més aviat possible aquestes actuacions fetes i avançar, per tant, amb dotar de nous equipaments el barri de Cappont”.

Revitalització dels mercats de Lleida

En referencia al nou model comercial per al Mercat de Fleming, que s’ha presentat aquest matí, l’alcalde ha avançat que es proposa “una reforma integral on els actuals paradistes hi tinguin cabuda i hi hagi un espai de dinamització econòmica” i ha afegit que “la Zona Alta està funcionant molt bé, des del punt de vista de mix comercial, amb la implantació de noves activitats econòmiques, activitats d'oci i també de restauració. És una de les apostes d'aquest mandat, encara que he de reconèixer que fa temps que s'hi treballa”.

Respecte al mercat de Cappont, l’alcalde ha dit que l’àrea de comerç i promoció econòmica està treballant en la marxa de l’operador comercial que hi ha hagut fins ara: “És veritat que marxa un operador, però és possible que n’entri un altre”. A la part de dalt del Mercat, un altre projecte paralitzat des de fa anys, el centre de dia: “És una realitat sí o sí al barri de Cappont, com hauria de ser en altres espais de la ciutat perquè de centres de dia ens calen més. És veritat que aquest fa molts anys que l'estem reclamant i pot tenir la seva localització en aquest espai del mercat que està previst fa temps però no descartem altres ubicacions”.

Operació Rambla, una aposta per la intermodalitat i activitat urbana

Un dels projectes importants és l’Operació Rambla, que s’ha iniciat aquesta setmana i que segons explica l’alcalde, “no només busca una renovació estètica i funcional d'aquest passeig central, sinó també crear un pol d'atracció per a comerços, restauració i noves activitats”. S’espera que les obres, en dos fases, finalitzin el maig vinent i pretenen donar més espai als vianants amb una plataforma única i jardins. Larrosa destaca que aquest projecte “serà clau per a un nou districte urbà d'ús mixt al voltant de l'estació de tren, amb espais comercials i residencials que estimulin la vida i l'activitat a la ciutat”.

Transformació del Centre Històric

Pel que fa al Centre Històric de Lleida, Fèlix Larrosa ha parlat sobre les accions que s’estan duent a terme per revitalitzar-lo amb iniciatives de suport a la rehabilitació d’edificis i la promoció d’activitats econòmiques. Segons l’alcalde, “l’objectiu és atraure residents, especialment joves, i crear un espai intercultural i intergeneracional que promogui la convivència” i per fer-ho possible també ha instat al sector privat perquè hi aposti: “Els demano que confiïn en el Centre Històric, és un espai ideal. Quan parlo amb promotors, especialment amb agents de la propietat immobiliària, em diuen que tenen demanada per anar-hi a viure. Necessitem generar producte i això passa per rehabilitar i construir i la Paeria ho posarà fàcil”.

Compromís amb el desenvolupament industrial al polígon de Torreblanca

Un altre dels projectes clau és el desenvolupament del polígon de Torreblanca, on l'Ajuntament busca tenir un paper actiu en la governança per assegurar que aquest espai compleixi amb les necessitats econòmiques i socials de Lleida: “Demà tenim una reunió que ens hauria de permetre de parlar amb el secretari de Territori per aclarir una mica els tempos de Torreblanca però sí que hem decidit que la Paeria no renunciarà a Torreblanca, hem decidit que la Paella no renunciarà tampoc a la governança de Torreblanca i per tant volem estar en el nucli on es prenguin les decisions”, ha dit Larrosa.