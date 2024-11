Expedició lleidatana de regidors i alcaldes d’ERC al País Valencià per portar material de neteja

A primera hora d’aquest dimecres una expedició de regidors i alcaldes d’Esquerra Republicana de les comarques de Lleida s’ha traslladat fins a Algemesí i altres municipis del País Valencià afectats per la DANA. Segons ha explicat en conversa telefònica a La Ciutat Lleida la portaveu del grup municipal d’ERC a la Paeria Jordina Freixanet, ha explicat que s’han mobilitzat “per portar materials de primera necessitat i productes higiènics, responent a la crida feta pels companys al País Valencià”. Freixanet ha afegit que aquesta iniciativa busca, a més de l’ajuda material, “transmetre suport emocional i moral a les persones afectades i a les entitats locals, amb les que a través d’Esquerra Republicana hi ha vincles de col·laboració”.

Jordina Freixanet també reflexiona sobre la necessitat de millorar la preparació de tots els municipis, entre els quals Lleida, per a possibles situacions d'inundacions, recordant l'impacte històric de la riuada del 1982 a la capital del Segrià que ja va servir per establir actuacions. Segons la portaveu d'Esquerra, “el canvi climàtic està accelerant aquests fenòmens i reclama sistemes de protecció a les persones i mesures urbanístiques preventives”. En aquest sentit ha destacat “el recent pla de clavegueram com un primer pas” i també ha fet referencia a la victòria electoral de Donald Trump als Estats Units, “el principal exponent del negacionisme del canvi climàtic”.

[[H3:“No tenim cap tipus d’informació sobre els pressupostos”]]

En clau de política municipal, Freixanet ha valorat el context actual de la Paeria: “Tots sou conscients que a la ciutat de Lleida en aquests moments hi ha un pacte no de govern, però sí de governabilitat de la ciutat entre el PSC i Junts i no se n'amaguen. No sabem encara exactament a canvi de què. La resta de l'oposició no tenim cap tipus d'informació. Com ja es va produir amb les ordenances, jo intueixo que a finals de novembre o principi de desembre, quan ja ho tindran tot tancat, ens faran la comissió informativa i es farà el ple que pertoqui”.

La portaveu republicana també ha insistit en l’estancament del projecte del Pla de l’Estació, “una promesa pendent des de fa dècades que posa en risc el desenvolupament comercial de Lleida”. També s’ha pronunciat sobre el pròxim congrés d’ERC el 30 de novembre, en què s’elegirà el nou lideratge del partit i ha expressat el seu desig que esdevingui una oportunitat per enfortir les bases d’Esquerra: “No crec que hi hagi una distància ideològica tan gran entre les diferents candidatures perquè tot forma part d'un projecte polític comú que ha fet bona feina a aquest país i ha de tornar a ser forta per tornar a fer bona feina a tots els municipis i a tot el país”.