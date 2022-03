DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Els reptes del feminisme a Lleida

Lleida commemora el Dia Internacional de les Dones amb prop d'una setantena d'actes organitzats per diferents departaments de l'Ajuntament de Lleida i per una quarantena d'entitats i agents socials de la ciutat. L'acte unitari institucional va tenir lloc aquest dilluns al Mercat del Pla i fins al dia 31 de març hi ha programades diverses propostes, amb exposicions, projeccions, espectacles de teatre i dansa i accions reivindicatives, com la doble manifestació d'aquest dimarts a la tarda a Lleida. Sobre el 8M i el treball que està fent la regidoria de Femenismes de la Paeria en parlem a La Ciutat Lleida amb la regidora d'aquesta àrea Sandra Castro.