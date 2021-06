TURISME DE PROXIMITAT

Els càmpigs de Lleida encaren l'estiu amb l'agost ple i reserves molt bones per al juliol

El pont de Sant Joan de la setmana vinent donarà el tret de sortida a la campanya d'estiu que, un any més, tornarà a tenir un pes molt important de visitants de proximitat. Així ho ha explicat a La Ciutat Lleida, la presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida Marta Cortina, que avança que per al mes d'agost les reserves de bungalows ja estan plenes i al juliol estan al voltant del 85 per cent, unes dades inclús millor que en aquestes dates al 2019. L'àmplia oferta de natura i a l'aire lliure dels càmpings de Lleida son una aposta segura per al turisme nacional, que repeteix aquest estiu l'experiència de l'any passat.