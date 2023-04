LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Diada cultural, festiva i divulgativa al Castell de Gardeny per redescobrir l'altre turó de Lleida

L’Associació Cultural Castell de Gardeny de Lleida, amb la col·laboració de la Paeria, ha organitzat per aquest dissabte 15 d'abril la primera edició d'una diada cultural, divulgativa i festiva per promoure el valor patrimonial d'aquest espai templer. Hi haurà una cercavila, mercats de l’Horta, oficis artesanals i portes obertes al recinte. En parlem a La Ciutat Lleida amb el president de l'Associació Cultural Castell de Gardeny, Oscar Ardiaca.