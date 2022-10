Detingut l'autor de l'apunyalament mortal a les Borges Blanques

L'arrestat és un jove de 23 anys, a qui se l'acusa d'un delicte d'homicidi. Els fets van tenir lloc a les 17.30 hores de diumenge durant una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort del Rabasser, situat entre l'avinguda de la Sardana i el carrer Comerç i a tocar de l'institut Josep Vallverdú de la capital de les Garrigues. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferida per arma blanca i va acabar morint a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida on va ser trasllat. L'agressor va fugir en direcció a l'estació d'autobusos i durant la marxa va llençar l'arma amb què hauria ferit la víctima. Els Mossos van obrir immediatament una investigació que va permetre identificar l'autor de l'agressió. L'arrestat passarà durant els propers dies a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

Junta local de seguretat amb caràcter urgent

L'Ajuntament de les Borges Blanques vol convocar una junta local de seguretat urgent i si és possible que hi assisteixi el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per mirar de trobar una solució a una situació de la qual fa temps que hi ha queixes per part del consistori. Així ho ha explicat en declaracions a l'ACN, l'alcaldessa Núria Palau, que ha qualificat "d'indignant" que hi hagi hagut un assassinat al municipi. En aquest sentit, Palau ha remarcat que fa temps que tenen identificats alguns individus que cometen actes de delinqüència i estan ocupant pisos en uns blocs del carrer Santiago Rusiñol. Malgrat això, l'alcaldessa ha apuntat que el suposat autor material de les ganivetades no hi viu sinó que es mou de forma itinerant per diversos domicilis.