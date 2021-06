ALTAVEU SOLIDARI

Desfilada solidària en benefici de l'Associació Limfelleida

Les activitats solidàries tornen a activar-se després d'un any i mig d'aturada a causa de la pandèmia. Aquest proper divendres s'ha organitzat a Lleida una desfilada solidària en benefici de l'Associació Limfelleida, que es va crear de la mà d'un grup de persones afectades per aquesta patologia i que ara vol fer un pas més per obrir-se a la ciutadania, donar a conèixer la seva malaltia i obtenir fons per poder-los destinar a finalitats mèdiques, ja que des de la mateixa associació lamenten la manca d'informació que hi ha al voltant d'aquesta malaltia també per part dels professionals mèdics. A La Ciutat Lleida n'hem parlat amb Merche Garcia, presidenta de Limfelleida. També ens acompanya Eloina Viu, sòcia de Limfelleida i una de les organitzadores de la desfilada i Antonieta Marba, que ha col·laborat en l'organització de la desfilada i serà una de les models que lluiran vestits de carrer i moda de bany. Altres socis i sòcies també faran de models, amb la participació especial d'Àlex Martínez, candidat de Lleida al títol de Mister International Spain i Jeyson Fernando, que representarà Lleida al títol de Mister Global Spain.