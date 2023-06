LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

La crònica del cas Cachou: la primera investigació judicial per homicidi per l'assassinat d'un os

El periodista i escriptor David Marín ha publicat Mor un os a la Vall d'Aran. Crònica del cas Cachou (Angle Editorial), una crònica novel·lada sobre els fets que envolten la mort per enverinament de l'os Cachou l'abril del 2020, en plena pandèmia. Es tracta de la primera investigació judicial per homicidi que es fa a l'estat espanyol per la mort d'un animal de la fauna salvatge. Durant tot el procés d'instrucció s'han aplicat mètodes de la investigació criminal per al que és tècnicament un delicte contra el patrimoni natural. A dia d'avui el cas de l'os Cachou encara està obert i pendent de judici. Es manté l'acusació contra un agent de Medi Ambient i un exconseller del Conselh Generau d'Aran. Una crònica que comentem a La Ciutat Lleida i que també posa sobre la taula les discrepàncies que hi ha a la Vall d'Aran sobre la controvertida reintroducció de l'os al Pirineu.