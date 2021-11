LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

El cotxe elèctric guanya protagonisme en el sector de l'automoció

Cada cop som més conscients que el futur de la indústria automobilística passa per reduir la seva empremta de carboni i avançar cap a models de producció i transport de zero emissions. D’uns anys cap aquí, el cotxe elèctric ha guanyat un protagonisme cada cop més gran i és cap aquí on miren les marques. Avui a La Ciutat Lleida parlem amb Alfonso Lamolla, cap de vendes de Kia Callesa Lleida que ens parla dels cotxes elèctrics, del nou model KIA EV6 i de com tancarà l'any el sector.