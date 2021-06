FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE LLEIDA

Com estan els barris de Lleida? Piscines municipals, porta a porta, alberg de Pardinyes i festes populars

La setmana vinent començaran a obrir les piscines municipals de Lleida, excepte les de Gardeny. La pressió veïnal ha aconseguit que les instal·lacions de Magraners també obrin al públic aquest any, quan d'entrada el govern municipal havia anunciat que romandrien tancades. D'aquesta qüestió i de la commoció de la comunitat educativa de l'IES Torre Vicens, que aquest cap de setmana ha lamentat la mort de dos alumnes, en parlem a La Ciutat Lleida amb Toni Baró, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida que també ens parla de la recollida porta a porta, del malestar que hi ha al barri de Pardinyes entre els defensors i els detractors de l'equipament comunitari de múltiples usos i de la possibilitat que aquest estiu hi hagi celebracions populars als barris de Lleida.