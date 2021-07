Bernat Solé: "Salut ens adverteix que no tothom que és susceptible a ser vacunat va als centres de vacunació"

El delegat del govern a Lleida, Bernat Solé, ha fet una crida a La Ciutat Lleida a assistir als punts de vacunació després que des del departament de Salut hagin advertit que "hi ha persones susceptibles a ser vacunades que no estant anant als centres de vacunació". Respecte el juliol passat, quan la campanya de la fruita va desbordar els contagis, afirma que aquest any s'ha treballat molt en els protocols i la seguretat, "es fa seguiment periòdic i el protocol és molt robust" i afegeix que dels tres albergs habilitats per acollir positius o contactes estrets per fer quarantenes, "a dia d'avui hi ha dos positius a La Manreana i dos contactes estrets a Bellpuig, unes dades molt baixes que ens porten a una situació de control a la campanya agrària".