SECTOR COMERCIAL

Arrenca a mig gas la campanya de rebaixes d'estiu a l'Eix Comercial de Lleida

L'1 de juliol es donava el tret de sortida oficial a la campanya de rebaixes d'estiu. Una setmana després la valoració que en fa el president de l'Associació de Comerciants de l'Eix Comercial de Lleida Llorenç González, és que ha arrencat a mig gas. Les altes temperatures, l'inici de vacances i l'empitjorament de dades s'apunten com a factors que han propiciat aquesta frenada de compradors, tot i que "a primera i última hora del dia es veu força gent per l'Eix, quan refresca més", ha afirmat a La Ciutat Lleida. Tot i això, com que és una campanya llarga, confia que es pugui anar recuperant i liquidant estocs fins al mes d'agost.