LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Andas reclama que l'IVA dels aliments solidaris es reinverteixi en més donacions d'aliments

L'Associació Nacional d'Aliments Solidaris (ANDAS) s'està mobilitzant per aconseguir compromisos polítics per tal que l'IVA dels aliments que es donen a les ONGs es reiverteixi en comprar més aliments i productes solidaris. A La Ciutat Lleida en parlem amb Santiago López, president de ANDAS que ens posa al cas de la situació a Catalunya i a Lleida i de com avancen les reunions amb els grups del Parlament.