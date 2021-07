LA SIGNATURA

El límite salarial

El Barcelona está metido en un tremendo lío para confeccionar la plantilla de la temporada que viene por el maldito FairPlay financiero. A día de hoy las expectativas son muy pesimistas a la hora de hacer encajar las fichas de los nuevos jugadores con la altísima masas salarial que soporta el club desde hace ya mucho tiempo Eso si, le saco una lectura positiva a todo esto. La filosofía de las fichas de los jugadores se replanteará o se debe replantear de tal manera que en un futuro próximo el Barcelona no vuelva a tener este problema por no pagar salarios excesivamente altos Es lo único bueno de esta situación . Adecuarse a la realidad económica del fútbol y a la de la mayoría de sus rivales , si exceptuamos los clubes estado, Manchester City o sobre todos PSG . Pero el problema es de cara a la temporada que comienza y no es fácil Mantengo la teoría de que el origen de todos los actuales males del Barcelona parte de la venta de Neymar por 222 millones al PSG. Además de las malas decisiones tomadas en los últimos tiempos por la directiva de Bartomeu esta fue decisiva para malgastar el dinero para pagar fichas desorbitadas y para subir de manera irreal el presupuesto de la entidad por encima de la barrera de los 1000 Millones. Con todo y eso y que el Barcelona es el club que peor ha gestionado la Pandemia, porque ya llegó al límite Antes, y le terminó de rematar, no es menos cierto que estamos Viviendo un momento especial y diferente . Los clubes no tienen la culpa de los estadios cerrados o de la Enorme pérdida de ingresos que en el Caso del Barcelona está muchísimo más acentuado que en el resto de equipos. El rigor del FairPlay de la liga que está muy bien no debe ser igual en esta circunstancia pues ahogan a un club importantísimo y le quitan posibilidades de competir no ya solo en la liga española, sino lo que es más importante en las competiciones internacionales en las que representa al fútbol español y además hablamos de Leo Messi un embajador excelente de nuestra liga sin él se pierde mucho. Allá Tebas el Sabrá si le conviene al fútbol español que parece que no.