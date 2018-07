'Fem l'agost' refrescarà els vespres d'estiu

El magazine d'estiu d'Onda Cero Catalunya torna a les ones amb l'arribada del mes d'agost. Enguany, David Cervelló capitanejarà l'equip del programa. L'acompanyaran Pere Roura i Marc Orozco . L'espai s'emet de dilluns a divendres de 19h a 23:30h .

Onda Cero Catalunya torna a apostar aquest estiu per una ràdio fresca i enganxada a l'actualitat. David Cervelló es posa al capdavant d'un programa que comptarà amb entrevistes, cultura, entreteniment, divulgació i humor.

El temps de vacances també és un bon moment per estar connectat a la ràdio. Per això l'equip del programa ofereix seccions interessants per acompanyar els oïdors en els vespres i nits d'estiu. Tot això sense perdre la perspectiva informativa, amb un espai dedicat a les notícies de la jornada.

El programa es nodreix de diferents col·laborados. Dani Jiménez aporta la seva particular visió de la ciència; Israel Planas, ofereix la informació esportiva; Damià Mulà arriba com l'expert en cocktails i vins; Cris Gambín posa sobre la taula propostes d'oci anticrisi; Mariona Isern aporta reflexions en temps d'estiu i el record dels millors estiu de les nostres vides els introdueix al programa Pau Bartolí. Tot plegat amb l'ajuda de l'Eva Bosch i l'Andrea Pérez.