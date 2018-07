'La Ciutat' celebra 3.000 programes en antena

Durant tota una setmana hem dedicat els programes de La Ciutat a celebrar l’aniversari amb els oients, convidats especials, col·laboradors i amics del programa. Cada dia ens han visitat algunes cares conegudes, com Julia Otero, Javier Cárdenas, Lluís Llongueras, La Cubana o l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Hem passejat amb la unitat mòbil per alguns llocs emblemàtics de Barcelona amb veïns il·lustres de la ciutat, com per exemple Christian Escribà, Sergi Mas, Glòria Serra, Godoy o Leslie. També hem rebut les felicitacions d’alguns famosos com Carlos Latre, Judit Mascó, Blas Cantó, David Guapo o Boris Izaguirre, i hem fet un repàs a les notícies i les estrenes de cinema més destacades dels primers 3.000 programes de La Ciutat (des del 17 d’octubre de 2004).

Aquesta celebració l'hem fet acompanyats de Pedralbes Centre i La Cubana que han regalat entrades dobles pel musical “Gente Bien, el musical” al Teatre Coliseum. Un musical divertidíssim que narra les aventures d’una família de nou rics de Barcelona que ens descobrirà, a través d’un viatge en el temps, que la necessitat d’aparentar no té mesura, ni època, ni data de caducitat.

El dijous 30 de març, coincidint amb el dia de la funció especial de La Cubana amb els oients del programa, hem bufat les espelmes del 3.000 aniversari amb un pastís fet per Le Méridien Barcelona. Durant tota la setmana, hem comptat amb la participació del públic a l’estudi i dels oients a través de les xarxes socials, les trucades en directe o els missatges a través del número de Whatsapp.